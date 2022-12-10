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Bursa'da aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA

Bursa'da aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Mehmet B. idaresindeki 06 CBP 756 plakalı otomobil, Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Mehmet B. ile Eylül Ataman ve Çağrı Güven, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ile Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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