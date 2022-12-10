İnegöl'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yunus B. idaresindeki 16 PJ 532 plakalı otomobil, Metal Sanayi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nermin K'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten savrulan Nermin K. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçtığı iddia edilen ve Mesudiye Mahallesi'nde yakalanan otomobil sürücüsü Yunus B. ise polis merkezine götürüldü.

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