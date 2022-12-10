Gemlik zeytininin "yağhane" yolculuğu başladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Türkiye'de en çok bilinen ve tercih edilen çeşitlerden Gemlik zeytininin yağa yolculuğu başladı.

"Kara", "Kaplık" ve "Kıvırcık"ın yanı sıra Mudanya sahilindeki turistik mahalle "Trilye"nin adıyla da anılan, meyveleri orta büyüklükte ve silindirik, yağ oranı yüzde 29 olan bu zeytin çeşidi sofralık ve yağlık olarak değerlendiriliyor.

Mudanya'da, ana vatanı Güney Marmara olan Gemlik zeytininin hasadına başlayan üreticiler, tırmık ve makine yardımıyla topladıkları ürünü sofralık ve yağlık olmak üzere sınıflandırıyor.

Yağlık olanlar yağhanelere götürülerek yıkama, kırma, pres işlemlerinin ardından suyu ve yağı birbirinden ayrıştırılıyor. Zeytinler, işlemlerin tamamlanmasından sonra zeytinyağı olarak raflarda yerini alıyor.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Marmarabirlik) bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Soylu, AA muhabirine, ilçede şu ana kadar dolu vuruğu ve üst yağlık zeytini olmak üzere 3 bin tona yakın yağlık zeytinin toplandığını söyledi.

Üreticilerin rekolteden ve açıkladıkları alım fiyatlarından memnun olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar üreticimizin bize teslim etmiş olduğu zeytinin miktarı yaklaşık 12 bin ton civarında. Parasal değerleri ise 280 milyon lirayı bulmuş durumdadır. Geçen sene bölgemizde yaklaşık 12 bin ton rekolte, 7 bin ton da bize teslim edilen zeytin miktarı vardı. Bu sene bölgemizde yaklaşık 2 katı zeytin beklemekteyiz. Çünkü geçen sene biraz kıştan dolayı da zeytinlerimizde hasar meydana gelmişti. Dolu vuruğu olarak değerlendirilen ve zeytinyağı üretiminde kullanılan zeytinin miktarı yaklaşık 1000 ton civarında. Üst yağlık zeytinlerimiz de yağ üretiminde kullanılıyor ve bunların da miktarı 2 bin ton civarında."

- "Yağlar çok kaliteli çıkıyor"

Çiftçi Alparslan Yağcı da zeytinde bu sezon verimin hem Türkiye hem Mudanya açısından bol olduğunu vurguladı.

Üretimden hasada geçen süreç hakkında bilgi veren Yağcı, şunları anlattı:

"Zeytinde, ilkbaharda gübreleme, budama ve periyotlar halinde ilaçlama işinin ardından sonbaharda kış bakımının yapılmasıyla hasat hazırlıklarına başlarız. Hasatta hava durumu önemli bir etken çünkü açık havada çalıştığımız için hava bizler için önemlidir. Zeytin kış meyvesi olduğu için hasadımızı bir an önce bitirmeye çalışırız. Daha sonra ürünümüzü yağhaneye ya da Marmarabirlik aracılığıyla kooperatif havuzlarına götürürüz."

Yağcı, devletin üreticilere sağladığı imkanların yanı sıra Marmarabirlik tarafından sele, gübre, ilaç ve mazot desteklerinde bulunulduğunu ifade ederek, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yağhane işletmecisi Berk Demirhisar da üreticilerin getirdiği zeytinleri sırasına göre makineye döktüklerini belirtti.

Yıkamadan sonra kırma, yoğurma ve pres işlemleriyle zeytinyağı elde ettiklerini aktaran Demirhisar, "Bu sene rekolte çok güzel ve ürün bol. Zeytin de kaliteli, çürük ve kurt yok. Bundan dolayı yağlar çok kaliteli çıkıyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.