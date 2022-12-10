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Hobi amaçlı alınan arazi 50 milyon liralık yatırımla kırsal mahalleye turist çekecek

AA

Hobi amaçlı alınan arazi 50 milyon liralık yatırımla kırsal mahalleye turist çekecek

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'nın İznik ilçesinde hobi amaçlı alınan arazi üzerine inşa edilen "Hobbit" ve bungalov evlerle kırsal mahalleye turist çekilmesi hedefleniyor.

Bursa kent merkezine 100, İznik'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan 850 rakımlı Candarlı Mahallesi, zengin bitki örtüsü, su kaynakları, yürüyüş yolları ve temiz havasıyla büyük şehirlerin stresinden bunalanları ağırlıyor.

İstanbul'da yatırımları bulunan iş insanı Cengiz Karagülle de bir gezi sırasında doğasına hayran kaldığı Candarlı Mahallesi'nde hafta sonları vakit geçirmek için arazi satın aldı.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin burada daha fazla zaman geçirme isteklerinin olduğunu gören Karagülle, arkadaşlarının da tavsiyesiyle komşu birkaç arsayı daha satın alarak turistik tesis inşa etmeye karar verdi.

Karagülle, 50 milyon liradan fazla yatırımla 49 dönüm arazi üzerine 12 Hobbit ve 13 bungalov evi ile restoran, manej ve sosyal donatıları bulunan turistik tesis inşa ettirdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) da bir bölümüne hibe desteği sağladığı proje kapsamında bölgenin turizmden daha fazla pay alması sağlanacak.

- Ocak ayında hizmete girecek

Candarlı Doğal Yaşam Çiftliği Sorumlusu Feridun Tanadam, AA muhabirine, 25 evin tamamlandığı projede toplam 81 ev inşa edileceğini söyledi.

Projenin ilk etabında sona geldiklerini ve tesisi ocak ayında hizmete açacaklarını belirten Tanadam, "Kış turizmi ağırlıklı diye düşünüyoruz ama yazın da buralar çok daha güzel ve yeşil. Burası tarım arazisi değil. Köylünün de burada çalışmasını amaçlıyoruz. Tamamladığımız 25 evi bu kış içinde faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz var. Onları gidermekle uğraşıyoruz. Burada kış biraz yoğun geçiyor." dedi.

Tanadam, tesiste ilk etapta 25 kişiye iş imkanı sağlanacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Projenin tamamında istihdam sayısı 100-150'ye çıkabilir. Burası kuş uçmaz kervan geçmez bir yer ama buranın doğası çok farklı, çok güzel. Yazın da güzel, kışın çok çok daha güzel. Aşağıdaki köylerde ve İznik'te kar olmazken buraya bir metreye yakın kar yağıyor. Pandemiden sonra bu tip turizm yerleri daha fazla talep görmeye başladı. İnsanlar biraz daha özgür oluyorlar. Biraz daha diğer turizm yerlerine göre rahat ettiklerini düşünüyoruz. Onun için böyle bir olaya giriştik."

Tanadam, tesise şimdiden ilginin olduğunu dile getirerek, "Burada hafta sonları bile inşaatımız devam ederken bizim girişteki kapımızı görüp 'restoran açık mı? Ne yiyebiliriz? Kalacak yer var mı?' diye soran insanlar var." diye konuştu.

Candarlı Mahallesi sakinlerinin de mahallenin turizme kazandırılmasından mutluluk duyduğunu vurgulayan Tanadam, "Bursa'nın en uç bölgelerinden biri. Bir ucu Kocaeli sınırı, bir ucu Adapazarı sınırı. Yani Bursa'nın en uç köylerinden biri. Bu kırsal kesimde insanlara hem istihdam hem de özellikle yeşil alanlara ilgisi olan Arap turistleri bölgeye çekerek ülkeye döviz girdisi sağlayabilmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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