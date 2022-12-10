Bursa'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 16 EFE 55 plakalı kamyonet ile 54 LG 012 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Hasan E, Meryem İ, Gülsime Ö. ve Mahferi U. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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