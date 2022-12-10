Bursa'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

AA

Bursa'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 16 EFE 55 plakalı kamyonet ile 54 LG 012 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Hasan E, Meryem İ, Gülsime Ö. ve Mahferi U. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BURSA - 2 KİŞİYİ, &#039;NEDEN GELDİN&#039; DİYE SORULUNCA ÇIKAN TARTIŞMADA ÖLDÜRMÜŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - 2 KİŞİYİ, 'NEDEN ...
(Görüntülü) BURSA - DEV YAKIT TANKLARININ KÖPRÜYE ZARAR VERECEĞİ BELİRLENİNCE GEÇİŞ İÇİN DÜZENLEME YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - DEV YAKIT TANKLARININ KÖPRÜYE ...
2 kişiyi, 'Neden geldin' diye sorulunca çıkan tartışmada öldürmüş
YEREL HABERLER 2 kişiyi, 'Neden geldin' diye sorulunca çıkan ...
(Görüntülü) BURSA - OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ YARALANDI; KAZA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ...
(Görüntülü) BURSA - BURSA&#039;DA MASAJ SALONLARINA &#039;FUHUŞ&#039; DENETİMİ: 2 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - BURSA'DA MASAJ SALONLARINA ...
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları lodos nedeniyle iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları ...
Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı; kaza ...
Hobi amaçlı alınan arazi 50 milyon liralık yatırımla kırsal mahalleye turist çekecek
YEREL HABERLER Hobi amaçlı alınan arazi 50 milyon liralık yatırımla ...
Bursa'da masaj salonlarına 'fuhuş' denetimi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da masaj salonlarına 'fuhuş' denetimi: 2 ...
Gemlik zeytininin "yağhane" yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Gemlik zeytininin "yağhane" yolculuğu başladı
İnegöl'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
YEREL HABERLER İnegöl'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
(Görüntülü) KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DİREĞE ÇARPARAK TAKLA ATTI; 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DİREĞE ...
Bursa'da aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da aydınlatma direğine çarpıp takla atan ...
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DİREĞE ÇARPARAK TAKLA ATTI; 3 YARALI
YEREL HABERLER KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DİREĞE ÇARPARAK TAKLA ATTI; ...
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak takla attı; 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak takla attı; ...
(Görüntülü) İNEGÖL&#039;DE REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) İNEGÖL'DE REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİLİN ...
İNEGÖL'DE REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YEREL HABERLER İNEGÖL'DE REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
(Görüntülü) HOBİ BAHÇESİNDE TARTIŞTIĞI 3 ARKADAŞA ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HOBİ BAHÇESİNDE TARTIŞTIĞI 3 ARKADAŞA ...
HOBİ BAHÇESİNDE TARTIŞTIĞI 3 ARKADAŞA ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER HOBİ BAHÇESİNDE TARTIŞTIĞI 3 ARKADAŞA ATEŞ AÇTI: 2 ...
Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ...
GÜNCELLEME - Bursa'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi ...
Bursa'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ...
Hobi bahçesinde tartıştığı 3 arkadaşa ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hobi bahçesinde tartıştığı 3 arkadaşa ateş açtı: 2 ...
Türk Dünyası Kültür Başkentliği Bursa'dan Azerbaycan'ın Şuşa kentine devredildi
YEREL HABERLER Türk Dünyası Kültür Başkentliği Bursa'dan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.