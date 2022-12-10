Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Tesisi uluslararası tescile kavuşuyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesindeki kamp ve karavan alanının Uluslararası Kamp ve Karavan Federasyonuna (FICC) kayıt sürecinde son aşamaya gelindiği bildirildi.



Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Tesisi Projesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) işbirliğiyle bu sene hayata geçirildi.



Avrupa standartlarını sağladığı için örnek tesis niteliğiyle FICC tarafından tescillenecek bölge, uluslararası gezilere yönelik turistler için coğrafi olarak işaretlenecek.



Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yaptığı açıklamada, "Bizleri örnek gösteren, destek veren Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ ile FICC Avrupa Koordinatörü Alper Kasas'a teşekkür ediyorum. Ekolojik turizmin örnek adresi olan Harmancık’ımıza , bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerimi kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.