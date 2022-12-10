Bursalı ortaokul öğrencisi, biriktirdiği harçlıklarını Düzceli depremzedelere gönderdi

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BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da biriktirdiği harçlıklarını Düzce'de 23 Kasım'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremde evleri zarar görenlere gönderen ortaokul öğrencisi, ailesinin gururu oldu.

Yıldırım ilçesindeki Peyami Safa Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ateştepe, Düzce Valisi Cevdet Atay'a hitaben yazdığı mektupla birlikte biriktirdiği harçlıklarını gönderdi. Mektubu okuyan Atay, telefonla aradığı Ateştepe ve ailesine teşekkür etti.



12 yaşındaki Muhammed Emir Ateştepe, AA muhabirine, Düzce depremini haberlerden öğrendiğinde çok üzüldüğünü ve depremzedelere yardım etme kararı verdiğini söyledi.

"Biriktirdiğim harçlıkları depremzedelere göndermek istedim. Babama danıştım. Babam onaylayınca Vali Amca'ya mektup yazarak abimle kargoya verdik." diyen Ateştepe, Vali Cevdet Atay'ın telefonla kendisini aramasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ateştepe, Elazığ depreminde de benzer bir yardımda bulunduğunu anımsatarak, "Bu yardımdan haberi olan okuldaki arkadaşlarım da duygulandılar. Öğretmenlerim beni tebrik etti. Ailem de çok mutlu oldu." dedi.

- "Mektuptan bizim de haberimiz yoktu, sürpriz oldu"

Kafe işletmecisi baba Süleyman Ateştepe, 3 çocuğundan en küçüğü olan Muhammed'in çok güzel bir işe imza attığını gördüklerini belirterek, oğluyla gurur duyduğunu kaydetti.



Ateştepe, "Birkaç gün önce bana oğlum şöyle bir soru sordu: 'Babacığım okul harçlıklarımla biriktirdiğim para var. Bunları depremzedelere gönderebilir miyim?' Ben de 'Tabii ki oğlum yapabilirsin' dedim. Sonrasında mektup yazıp parayı da zarfa koyarak abisiyle postaya vermiş. Mektuptan bizim de haberimiz yoktu, sürpriz oldu." ifadesini kullandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay ile telefonda görüntülü görüşmelerine de değinen baba Ateştepe, şunları kaydetti:

"Vali Bey, 'Sabahleyin mektubu açınca şoke oldum. Duygulanmamak mümkün değil. Onun için arama gereği duydum' dedi. Görüntülü olarak konuştuk. Vali Bey bizi tebrik etti. Yani konunun bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Muhammed'imizi adı gibi güzel, merhametli yetiştirmek istiyoruz. Çocuğumuzla bir anne baba olarak gurur duyuyoruz.

Muhammed'in ağabeyi Kadircan Ateştepe de kardeşinin davranışını herkesin örnek alması gerektiğini ifade etti.

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