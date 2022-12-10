Gemlik'te durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

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BURSA (AA) - Yalova'da polisten kaçan ve Bursa'nın Gemlik ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü H.D, 10 FS 434 plakalı otomobille Gemlik yönüne kaçmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan araç, Çevre Yolu'nda durduruldu.



H.D'yi gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ile bu kişinin kaçarken yola attığı 542 gram metamfetamin ele geçirdi.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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