Salon: Cengiz Göllü Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Caner Çıldır
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Gökhan Çatal, Taha Sabah, Uğur Kılınç, Bradley, Grozdanov, Aleksey (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Sercan Abanoz, Cansın Ogbai Enoboifa, Cansın Hacıbekiroğlu, Esat Dalgıç)
Develi Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Lereschenko, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Abdullah Cam (Alperay Demirciler, Hamdi Erkan)
Setler: 24-26, 25-16, 25-23, 18-25, 17-15
Süre: 146 dakika (31, 28, 31, 30, 26)
BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.