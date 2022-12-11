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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

AA

Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Selimzade Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde, Beytullah H. ile Selami K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beytullah H, bıçakla Selami K'yi yaraladı.

Devriye görevi yapan mahalle bekçileri, tartışma sesleri üzerine olay yerine giderek duruma müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selami K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Beytullah H. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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