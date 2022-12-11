Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Selimzade Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde, Beytullah H. ile Selami K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beytullah H, bıçakla Selami K'yi yaraladı.



Devriye görevi yapan mahalle bekçileri, tartışma sesleri üzerine olay yerine giderek duruma müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selami K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Beytullah H. gözaltına alındı.









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