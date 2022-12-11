Bursa'da devrilen ağacın altında kalan otomobil hasar gördü

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, bir otomobile zarar verdi.

Davutkadı Mahallesi İncirli Caddesi'nde rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Olay nedeniyle otomobilde hasar oluştu.



Belediye ekipleri, ağaç parçalarını kamyonete yükleyerek temizlik çalışması yaptı.



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