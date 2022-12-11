Bursa'nın Harmancık ilçesinde kaybolan çoban Tavşanlı'da bulundu

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BURSA (AA) - Harmancık'ta kaybolan yaşlı çoban, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesinde, akşam saatlerinde evden çıkan 70 yaşındaki Ali Turna eve dönmeyince, ailesi ve köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve ANDA arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Arama çalışmaları gece saatlerinde de sürerken, Tavşanlı'ya bağlı Balıköy Beldesinin Dümrek Ulu Köyü Muhtarı Mehmet Artun, yaşlı çobanın köy sakinleri tarafından yakınlarda bulunduğunu yetkililere bildirdi.

Çobanın gece karanlığında yolunu kaybettiği, yürüyerek ilerleyip Tavşanlı ilçesindeki köye ulaştığı öğrenildi.

Turna, sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere Harmancık Jandarma Komutanlığına getirildi.

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