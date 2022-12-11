Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: TOFAŞ

Hakemler : Özge Şentürk Bayraktar, Murat Zafer, Burak Erkan

Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Gültekin 4, Davis 9, Gizem Uca 11, Deniz Çolakoğlu 2, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 4, İlsu Darıcıoğlu 5, Ferda Yıldız 10, Cannon 30

Nesibe Aydın: Hempe 14, Feride Şevval Akalan 10, Tuğçe Gürel, Thomas 19, Nelson 25, Duygu Özen 2, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Derin Yaya 13, Rojin Yolcu 3, Elif Emirtekin, Beylem İlba

1. Periyot: 15-24

Devre: 30-49

3. Periyot: 52-62

5 faul alanlar: 28.44 Gizem Uca, 32.00 Özge Kavurmacıoğlu (Bursa Uludağ Basketbol)





BURSA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 89-75 mağlup etti.

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