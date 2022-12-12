Bursa İl Sağlık Müdürlüğü lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

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BURSA (AA) - Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle, her yıl onlarca insanın ölümüne neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuzyılmaz, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların evlerinde ideal sıcaklığı korumak için çeşitli ısıtıcılar kullandıklarını kaydetti.

Halk arasında "sessiz katil" olarak da bilinen, rengi ve kokusu bulunmayan karbonmonoksit gazının yüksek düzeyde teneffüs edilmesinin birkaç dakika içinde ölüme neden olduğunun altını çizen Yavuzyılmaz, "Bu yüzden İnsanlar zehirlendiğinin farkına bile varmadan bir daha uyanamayacakları bir uykuya dalmaktadırlar. Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler basit fakat hayati derecede önemli. Önlem olarak, kesinlikle lodoslu havalarda soba ve kombilerin yakılmaması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Alınacak önlemlere de değinen Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Isıtıcıların bulunduğu kapalı mekanlardaki menfezler, ortama oksijen girmesini sağlayarak karbonmonoksit oluşumunu engeller. Hanelerde yaptığımız araştırmalar, evlerin çoğunda menfezlerin gazete veya naylonla kapatıldığını gösteriyor. Bu durum, ölüme davetiye çıkarmaktadır. Karbonmonksit zehirlenmesi belirtileri, aniden gelişen grip gibidir. Aniden başlayan baş ağrısı, halsizlik, burun akıntısı, hapşırık gibi belirtiler varsa karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphe edilip, derhal açık havaya çıkılmalı, ortam havalandırılmalı ve 112'ye haber verilmelidir. Bir odada zehirlenme olmuşsa, diğer odalar, hatta apartmandaki aynı hava boşluğuna açılan tüm daireler tehlike altındadır. Bazen zehirlenme belirtileri saatler sonra da başlayabilir. Bu nedenle zehirlenmenin olduğu yerde bulunan kişiler, o an zehirlenme belirtileri olmasa da gözetim altında bulunmalıdır.”

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