Bursa Devlet Tiyatrosunun "Sırça Kümes" oyunu Kahramanmaraş ve Gaziantep'te sahnelenecek

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BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosunun "Sırça Kümes" oyunu Kahramanmaraş ve Gaziantep'te perde açacak.



Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Sırça Kümes 13-14 Aralık saat 20.00'da Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosu Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde, 16 Aralık saat 20.00, 17 Aralık Saat 14.00 ve 20.00'da Gaziantep Devlet Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Tennessee Williams'ın yazdığı, Şahin Ergüney'in yönettiği oyunda, Hatice Sezer, Ufuk Şener, Öykü Esendemir Örük ve Çağrı Dulun rol alıyor.

Ayrıca, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 13-14-15-16 Aralık saat 20.00'da ve 17 Aralık 15.00 ve 20.00'da "Meraki", Feraizcizade Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde 15-16-17 Aralık saat 18.00'da "Sonum Başlangıcımdır" adlı oyunlar Bursalı tiyatroseverler için sahnelenecek.

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