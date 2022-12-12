Engürücük Deresi'ndeki ıslah çalışmalarıyla TOGG fabrikası da taşkın riskinden kurtulacak

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik İlçesindeki Engürücük Deresi'nde ıslah çalışmaları sürüyor.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalıştıklarını belirtti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını vurgulayan Akca, dere ıslah çalışmalarının son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Tüm bölgelerimizde estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah projelerimizle, hem taşkın risklerini azaltıyor, hem de halkımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Yapılan ıslah çalışmalarında makinalı çalışmalar önemli bir rol oynamaktadır. Hedefimiz, yağmuru taştığı yerde değil, düştüğü yerde kontrol altına almaktır. Bunun içinde yoğun çaba sarf etmekteyiz." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Akca, Engürücük Deresi için 2020 yılının Eylül ayından itibaren 143 milyon 603 bin 159 metreküp kazı çalışması, 14 bin 559 metreküp beton işleri, 2 bin 499 metreküp drenaj, 13 bin 379 taş tahkimat çalışması yapıldığını, dere ıslahının tamamlanmasıyla birlikte TOGG Fabrikası'nın da taşkınlardan korunmasının sağlanacağını kaydetti.

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