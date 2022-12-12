Osmangazi'de üç metruk bina yıkıldı

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BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesi, Tuzpazarı Mahallesi'nde sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan üç metruk binayı yıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesi, kent estetiğini bozan ve kamu güvenliğine karşı risk oluşturan metruk binaları yıkarak ortadan kaldırıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Tuzpazarı Mahallesi'nde bulunan üç metruk bina yıkıldı. Alkol ve madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle önemli bir güvenlik sorunu haline gelen metruk binaların yıkılması için harekete geçen Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iş makinesiyle binaları yıktı.

Güvenlik tedbirleri altında yıkılan yapılar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.













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