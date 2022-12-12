Bursa Uludağ Üniversitesinde "Milli Teknoloji Hamlesi Paneli" düzenlendi

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BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğiyle Türkiye'nin yürüttüğü yerli ve milli projeler konusunda gençlerin bilgilendirilmesi amacıyla 7 ilde düzenlenmesi planlanan Milli Teknoloji Hamlesi Panelleri'nin ilki, Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin, BUÜ İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Bordo Salon'da düzenlenen panelde, dünyada yaşanan gelişmelerle insan aklının "en kıymetli ham madde" haline geldiğini kaydetti.

Bu değişime ayak uydurulması gerektiğini kaydeden Keskin, şunları söyledi:

"İnsan, bilgi, teknoloji, para ve zaman kavramlarını çok iyi kullanmak zorunda. Bunları yaparsa büyüme ve gelişmede çok zorlanmayacaktır. Bizim sanayi ve teknoloji politikamızın temel vizyonu, işte tam da bu nedenle milli teknoloji hamlesi üzerine kuruldu. Özgün teknolojiler geliştirmek, rekabetçi ve girişimci olmak zorundayız. Burada ana kaynağımız insan ve özellikle gençler olacak. Gençlerimiz de bu anlamda değişim, iletişim ve bilişim konularında kendilerini geliştirmek için azimli olmak zorundalar. Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. El birliği ile ülkemizi geleceğe hazır hale getireceğiz."

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, milli teknoloji hamlesini her anlamda çok önemli bir proje olarak benimsediklerini vurguladı.

Türkiye'nin birtakım sorunlar nedeniyle böylesine dev bir adımı atma yoluna gittiğini belirten Kılavuz, "Olanda hayır vardır. Bize 5-6 yıl önce şer gibi gözüken çoğu şey geriye baktığımız zaman yerli, milli ve tamamen bize ait olan nice teknolojik gelişmelerin ortaya çıkmasına fırsat verdi. Bizim gibi köklü ve gelişmiş üniversiteler de bu hamlelere, yapacakları teknolojik ve bilimsel çalışmalar ile katkı sunacak. Akademisyenlerimizin, sanayi kuruluşları ile yaptığı ortak faaliyetler, projeler ve diğer girişimler bu hamlelere kıymetli katkılar sunuyor." ifadelerini kullandı.

- Diğer konuşmacılar

Panelin moderatörlüğünü üstlenen BUÜ İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, milli teknolojinin öneminin iyi kavranması gerektiğini vurguladı.

Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığın önemine işaret eden Pirinççi, bunun Türkiye'nin dış politikada, ekonomide, sanayide, dijitalleşme ve sağlık alanları başta olmak üzere her alanda özgün ve bağımsız politikalar izlemesini sağlayacak bir girişim olduğunu ifade etti.

BUÜ İnegöl İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak da milli teknoloji hamlesinin ekonomik bağımsızlık için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ekonomideki dengelerin değiştiğini ve bu değişime ayak uyduran ülkelerin ciddi sıçramalar yapabileceğini aktaran Okşak, şöyle dedi:

"İleri teknoloji üretenler dünyada söz sahibi oluyor. Togg özelinde meseleye baktığımız zaman, otomotiv piyasasının yeni dönüştüğü dünyada çok önemli bir yere geliyoruz. Toplamda yüzde 10'u bulmayan bir hibrid ve elektrikli araç piyasası var. Bunun elektrikli olan kısmı sadece yüzde 2-3'lerde bulunuyor. Ancak 2035 yılında bu pazar yüzde 40'lara ulaşacak. Türkiye bu konuda trenin ilk vagonuna kendini atmış durumda. Dünyanın sayılı ülkeleri elektrikli araç üretebiliyor. Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor. Bundan 10-15 yıl sonra elektrikli araç piyasasına girecek ülkelere teknoloji transfer edecek seviyelere geleceğiz."

Panelde yer alan Mersin Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve SETA Araştırmacısı Tunç Demirtaş ile Bursa Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Engin Koç da milli teknoloji hamlesine yönelik farklı çalışma alanları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, öğrencilerden gelen soruların cevaplanması ve katılımcılara teşekkür plaketinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü Mehmet Latif Deniz, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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