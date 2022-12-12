Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Özlem Yalman, Serhat Büker, İsmail Binbir

TOFAŞ: Emre Tanışan 2, Berke Büyüktuncel 4, Berk Uğurlu 13, Toure 6, Mustafa Kurtulmuş 3, Thompson 18, Bora Satır 2, Ege Demir, Braimoh 7, Gray 16, Milaknis 19

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Heiddegger 19, Harrison 9, Altan Erol 2, Ayberk Olmaz 7, Hamilton 8, Arca Tülüoğlu 9, Rogkavopoulos 19, Bilgehan Diril, Peterka 2, Muhammed Doğan Şenli 4

1. Periyot: 23-23

Devre: 46-42

3. Periyot: 69-65





BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-79 yendi.





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