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Bursa'da yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

AA

Bursa'da yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda yürüyen bir kadını taciz ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Orhaniye Mahallesi'nde, caddede yürüyen, ismi öğrenilemeyen bir kadının yanına gelen M.D.E. onu taciz etti.

Kadının tepki göstermesi üzerine, çevredeki vatandaşlar şüpheliyi yakaladı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D.E'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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