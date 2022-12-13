Bursa'daki sergi, Tokat'ın geçmişine farklı tekniklerdeki 59 tabloyla ışık tutuyor

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BURSA (AA) - Bursa'da minyatür, tezhip ve katı teknikleriyle yapılan 59 eserden oluşan sergi, Tokat kültürünün geçmişine ait izleri bugünlere taşıyor.

Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'ndeki Akeramos Sanat Galerisi'nde, 3 yıllık çalışmanın ardından 5 sanatçı tarafından "Geçmişe Gittikçe Büyüyen Şehir Tokat" sergisi açıldı.

Minyatür, tezhip ve katı teknikleri kullanılarak geleneksel Türk resim sanatının yansıtıldığı tablolar, Tokat'ın geçmişinde yer alan simge noktaları ve efsaneleri resimlerle ziyaretçilerine aktarıyor.

Atölyenin başnakkaşı Suzan Çataloluk, Elif Pehlivan, Hayriye Turan, Lale Kankal, Tuğba Somer ve misafir sanatçı Nimet Kalkan'ın elinden çıkan Gök Medrese, Canikli Konağı, Tokat Kalesi ve Kırk Kızlar adlı eserler de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

- "Serginin temelinde ciddi bir Türk kültürü var"

Serginin yapım ortaklarından Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Öztahtalı, AA muhabirine, Suzan Çataloluk ve kendisinin Tokat seyahatinde bu sergi fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Seyahat sırasında Tokat'ın geçmişe gittikçe büyüyen bir şehir olduğunu fark ettiklerini belirten Öztahtalı, "Oradaki kadim kültürü eserlerle bir kez daha teyit etmiş olduk. O eserleri günümüze farklı yöntemlerde nasıl aktarabileceğimizi konuştuk, sonuca bağladık. Sergimizi minyatürler, tezhipler ve kat sanatıyla buraya taşımaya karar verdik." dedi.

Öztahtalı, sergide özellikle minyatür hikayelerin çok ilgi çektiğini dile getirdi.

Çocukların da sergiyi gezdiğini anlatan Öztahtalı, "Çünkü bu serginin temelinde ciddi bir Türk kültürü var. Türk resmi olarak bilinen minyatürün, bizi çok geçmişe Orta Asya'ya götürdüğümüz köklerimizin de aslında göstergesi. Burada da Tokat'ın özellikle hikayelerinden yola çıkarak kadim eserleri bu yöntemlerle gün ışığına çıkarttık." diye konuştu.

Suzan Çataloluk da kendisinin Tokatlı olduğunu ve sergiyi açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Tokat'ı tanıtırken sadece tarihi eserler değil, onların altında yatan hikayeleri yansıtmaya gayret ettiklerini dile getiren Çataloluk, "Tokat, mavi yeşil, Bursa'da mavi yeşil, kardeş şehir." ifadesini kullandı.

Çataloluk, eserlerde genellikle Selçuklu ve Danişmendliler Beyliği üzerinde durduklarını belirterek, "Bu sergide tezhip, ebru, kat ve minyatür teknikleri var. Resim sanatında hangi alanda, hangi teknik olursa olsun Tokat'ı anlatmak istedik ama öncellikli olarak Türk'ün resim sanatı olan minyatürü halka tanıtmak, anlatmak amaçlarımızdan biri oldu." değerlendirmesinde bulundu.





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