İnegöl mobilyası, Hindistan’da tanıtıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BURSA (AA) - İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) öncülüğünde, 2. Hindistan Uluslararası Mobilya Fuarı'na (IFFF'2022) katılım sağlandı.



Başkent Yeni Delhi'de 2-4 Aralık'ta gerçekleştirilen fuarda, İnegöl mobilyasının son trendleri de sergilendi.

İMOS Başkanı Osman Aybil, yazılı açıklamasında, Hindistan'ın gerek nüfus gerek ekonomik büyüklük gerekse tüketim yoğunluğu bakımından mobilya ihracatı için büyük bir pazar olduğunu belirtti.



İnegöl mobilyası için uzun yıllar kalıcı ticari bağlantıların, fırsatların kapısını araladığı verimli bir fuar organizasyonunu daha tamamladıklarını vurgulayan Aybil, şunları kaydetti:



"Her geçen gün İnegöl ihracat rakamlarındaki payı artan Hindistan’da 13 firmamız İnegöl mobilyasının seçkin tasarımlarını sergilediler. İstikrarlı bir şekilde doğru organizasyonlar ile dünyada önemli gördüğümüz her ülkeye İnegöl mobilyacısını ulaştırmak amacı ile önümüzdeki süreçte çalışmalarımız devam edecek. İnegöl’ün mobilya üretim merkezi olduğu bilincini tüm dünyaya yaymak hedefimiz. İnegöl gerek Türkiye gerekse bölgemiz için önemli bir üretim merkezi. Pandemi sonrası uluslararası tedarik alışkanlıkları değişim içerisinde. Amacımız, bu değişkenlik eğilimi içinde İnegöl’e daha geniş bir alan sunmak ve yeni pazarlar ile iletişim içinde kalmak. İMOS olarak kalite ve güvenilir marka algısı ile yakın gelecekte çok daha başarılı bir İnegöl mobilyası için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.