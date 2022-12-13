Bursa'da meslek lisesi öğrencileri kadına yönelik şiddete resimleriyle dikkati çekiyor

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BURSA (AA) - Bursa'da, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler Alanı öğrencilerinin kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki sergiyle ilgili görüşlerine yer verilen Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ömer Yılmaz, kadına şiddeti, çokça tartışılan ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan ve sürekli kanayan bir olgu diye nitelendirdi.

Kınansa da şiddetin artarak devam ettiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak her yıl toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal sorumluluk projeleri yapmaya çalışıyoruz. Bu sene kadına yönelik şiddetin arttığını gözlemleyen öğrencilerimiz şiddetin azalması konusunda bir farkındalık yaratmak istediler. 'Kadına şiddet nasıl azalır' dediler ve böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi ortaya çıkardılar. Projeye destek veren öğretmenlerimiz Alim Ataş ve Ayşenur Aksu başta olmak üzere değerli ressamlarımız Tülay Korkudan, Funda Ay, Leyla Başlı ve kıymetli Halkla İlişkiler öğrencilerine teşekkür ediyorum."

Proje koordinatör öğretmenleri Ayşenur Aksu ve Alim Ataş ise bu çalışmanın, kadına şiddetle ilgili istatistikleri anlatan brief çekimleriyle başladığını aktararak, "Öğrencilerimiz ve ressamlarımızı bir araya getirerek önce 'sanatın iyileştirici gücü' üzerinde söyleşi yaptık, ardından şiddetin etkilerini yok etmeye yönelik atölyemizde resimler yaptık. 'Ağaç yaşken eğilir dedik' ve öğrencilerimizde sosyal farkındalık yaratmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışına Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin Kaplan, Limak Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ve Milli Eğitim camiasından çok sayıda kişinin katıldığı sergi, bir hafta açık kalacak.

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