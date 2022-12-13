Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili davanın tutuklu sanığı tahliye edildi

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BURSA (AA) - Bursa'da iki yıl önce 6 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur K. ile tutuksuz 5 sanıktan Birkan B, Mesut G. ve Erhan O. katıldı. Mahkeme salonunda, ölenlerin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Uğur K. savunmasında, başkasından aldığı 30 litrelik alkolü beşer litrelik bidonlara bölüştürüp sattığını ve bu bidonlara "içilmez" ibareli etiketler yapıştırdığını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savcılıkta suç duyurusu aşamasında bulunan ve davayı etkilemesi söz konusu başka bir dosyayla ilgili durumun beklenmesine, sanık Uğur K'nin tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin büyük oranda toplanması nedeniyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'da 2020 yılının aralık ayında farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 18 kişi kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Bu kişilerden Kenan Ç. (56), Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39), Sümer Ç. (51), Mümin A. (41) ve Mehmet S. (62) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 6 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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