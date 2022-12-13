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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

AA

Bursa'da silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan kavgada biri darp sonucu, diğeri silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Millet Mahallesi 6. Yıldırım Sokağı'nda O.B. (55) ve A.K. (62) ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B. tabancayla bacağından yaralandı. A.K. ise darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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