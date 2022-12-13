Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da "huzur uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.

Kent genelindeki 72 noktada 352 personelle yapılan çalışmada, 4 bin 86 kişinin yanı sıra 1933 aracın sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı ekiplerce gözaltına alındı, 6 kişiye 3 bin 285 lira para cezası kesildi ve 2 araç da trafikten men edildi.





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