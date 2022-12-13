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Hakemler: Saso Petek (Slovenya), Igor Dragojevic (Karadağ), Guido Giovannetti (İtalya)

Frutti Extra Bursaspor: Yiğitcan Saybir 6, Needham 9, Onuralp Bitim 18, Auguste 14, Clemmons 14, Enes Taşkıran, Ömer Utku Al, Dudzinski 12, Ahmet Düverioğlu 2

Lietkabelis: Sakic 6, Lipkevicius 7, Goloman 12, Rubstavicius 8, Kullamae 15, Morris 6, Maldunas 4, Griciunas 9, Murauskas 2

1. Periyot: 16-22

Devre: 36-35

3. Periyot: 56-46

5 Faulle Çıkanlar: 38.43 Dudzinski (Frutti Extra Bursaspor), 39.42 Griciunas (Lietkabelis)





BURSA (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında Frutti Extra Bursaspor, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 75-69 yendi.

Bursa temsilcisi bu sonuçla gruptaki 5. galibiyetine imza attı.

Karşılaşmaya Clemmons ve Needham'ın sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayarak başlayan Frutti Extra Bursaspor, bu performansı periyot genelinde yayamayınca konuk ekip Lietkabelis, Goloman ile etkili olduğu ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda hızlı başlayan ve Dudzinski ile üst üste smaçlar bulan Frutti Extra Bursaspor, 15. dakikada skor üstünlüğünü lehine çevirdi: 29-26. İki takımın da savunmadaki sertliği arttırarak rakibini hataya zorladığı kalan dakikaları Bursa temsilcisi daha iyi oynadı ve soyunma odasına 36-35 üstün girdi.

Üçüncü periyotta parkeye daha kontrollü bir görüntüyle çıkan Frutti Extra Bursaspor, kısa oyuncuları Clemmons ve Needham'ın set hücumlarıyla etkili oldu ve 17. dakikayı 48-41 önde geçti. Onuralp Bitim ve Yiğitcan Saybir'in de devreye girmesiyle ritmini arttıran yeşil-beyazlılar, farkı çift hanelere (56-46) çıkarıp final periyotuna avantajlı gitti.

Son periyotta Litvanya temsilcisi Lietkabelis, farkı zaman zaman azaltmaya çalışsa da yoğun seyirci desteğini arkasına Frutti Extra Bursaspor, rakibinin dönüşüne izin vermedi ve parkeden 75-69 galip ayrılmayı bildi.





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