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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cargill, Bursa'da INFUSE Uygulama Merkezi'ni hayata geçirdi

AA

Cargill, Bursa'da INFUSE Uygulama Merkezi'ni hayata geçirdi

BURSA (AA) - Cargill, endüstriyel ölçekteki üretimin küçük miktarlarda yapılmasına imkan tanıyan son teknoloji ekipmanlarıyla geniş kapsamlı süt ürünleri pilot tesisini Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devreye aldı.

INFUSE Uygulama Merkezi, gıda üreticilerinin inovasyon sahası olarak çalışarak, ithal bağımlılığı yüksek ürünlerin Türkiye'de geliştirilmesine destek sunacak.

Cargill Gıda META Gıda Bileşenleri Ürün Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Beysel, düzenlediği basın toplantısında, yerli tüketim kadar yerli üretimin de son derece önemli olduğunu söyledi.

Bazı ürünlerin imal edilebilmesi için ham maddenin yurt dışından temin edildiğini belirten Beysel, temel stratejilerinin yerli üretime katkıda bulunmak olduğunu anlattı.

Beysel, ithal bağımlılığı yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve pazara sunulmasına katkı sağlarken oluşturulan katma değerin de ülkeye kaldığına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Her türlü sütlü mamul üretim tesisini birebir simüle edebilen tesisimizde, sütlü içeceklerden tatlı ve bitkisel krem şanti, yoğurttan peynire kadar tüm süt gruplarında çalışıyoruz. Süt ürünleri tesisinin küçük ölçekli bir modeli diyebiliriz. Üreticilerin ekipman ve üretim süreçlerini taklit ederek birlikte reçete geliştiriyoruz.

Özellikle pazarda büyük bir potansiyele sahip peynir, labne ve krema ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesine odaklanıyoruz. En üst düzey teknolojiye sahip merkezimizde ürünü birlikte geliştirirken hizmet de sunuyoruz. Kısacası bir yol arkadaşlığı yapıyoruz."

- Geliştirlen 12 ürünün satışına başlandı

Süt endüstrisinde ürün geliştirme çalışmalarının çok meşakkatli olduğunu vurgulayan Beysel, saatte 10-20 ton ürün işleme kapasitesine sahip üretim hattını durdurup yeni bir ürün denemenin hem zaman kaybına yol açtığını hem de maliyetli olduğunu belirtti.

Ayrıca sütün çok hızlı bozulan bir ürün olduğunu, bu nedenle bekletmeden işlenmesi gerektiğini bildiren Beysel şunlara dikkati çekti:

"Yapılan deneme tek seferde başarıya ulaşmayabilir, üretim hattına adaptasyon için denemeleri tekrarlamak gerekebilir. Tüm bu açılardan baktığınızda, inovatif bir ürün geliştirmek neredeyse imkansızlaşıyor. Biz burada süt ürünlerinin prototiplerini, müşterilerin ihtiyaçlarına en iyi yanıtı verecek ve hedeflerine ulaşmalarına destek olacak şekilde hazırlıyoruz.

Böylece reçetelerini, sunduğumuz kapsamlı araştırma ve ürün demene imkanından faydalanarak yurt içinde daha az maliyetle ve daha hızlı üretebiliyorlar."

Cem Beysel, Orhangazi'deki tesiste Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Afrika'daki üreticilere de hizmet sağladıklarını aktardı.

Bugüne kadar 14 farklı ürün kategorisinde 600'e yakın prototip çalışması yaptıklarını ifade eden Beysel, 12 ürün geliştirerek satışına başladıkları bilgisini verdi.

Türkiye'de faaliyette oldukları 62 yıldır gıdanın sürdürülebilir geleceğinin öncelikleri olduğunun altını çizen Beysel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yüzde 100 yerli ham madde kullanarak gıda üreticisi müşterilerimiz için tüketici trendleri doğrultusunda yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyoruz. Gıdanın yanı sıra biyoendüstri ve hayvan beslemesi alanlarında faaliyet gösteriyor, zengin ürün portföyümüzle hayatın her alanına dokunuyoruz.

Amacımız, Cargill olarak 157 yıla yayılan global deneyimimizi, araştırma ve geliştirme alanındaki bilgi birikimimizi sürdürülebilirlik taahhütlerimiz doğrultusunda yerel üretimi de destekleyecek şekilde paylaşmak ve fayda sağlamak."

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