Harmancık'tan kısa kısa

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BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Harmancık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine bağımlılıkla. mücadele eğitimi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) tarafından verilen eğitimde, "Alkol ve yasa dışı uyuşturucu madde bağımlılığı" konusu anlatıldı.

Meslek Yüksekokulunun konferans salonunda düzenlenen eğitime, öğretim görevlileri, öğrenciler ve personel katıldı.





- Harmancık Belediyesinin filosuna kazıcı yükleyici iş makinesi kazandırıldı

Harmancık Belediyesinin araç filosuna kazıcı yükleyici iş makinesi eklendi.

Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yaptığı açıklamada, araç ve makine filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda genişletmeye devam ettiklerini bildirdi.

Ataş, "Talebimiz sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe yolu ile yeni iş makinesini araç ve makine filomuza ekledik. Bakanımıza ve yetkililere şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Harmancık’ımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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