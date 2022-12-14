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BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları başladı

AA

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları başladı

BURSA (AA) - Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları açıldı.

Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen fuarlara, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, etkinliğin açılışında fuarların makine imalat sektörünün tüm paydaşlarını kentte buluşturacağını söyledi.

Canbolat, 4 gün sürecek ticari faaliyetlerle ülke ve bölge ekonomisine önemli bir katma değer sağlanacağını belirterek, katılımcıların neredeyse yüzde 80'inin yerli ve milli üreticilerden oluştuğunu vurguladı.

Türkiye'nin makine sanayisinde üretici güç olduğunu dile getiren Canbolat, şöyle konuştu:

"Robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgahlara kadar son teknoloji inovasyon ürünlerinin sergileneceği fuarda 68 ülkeden 35 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı umut ediyoruz. Zengin bir portföye sahip fuarımız Türkiye'nin büyüme rakamlarında kritik öneme sahip imalat sektörünün büyümesi için oldukça önemli fırsatlar sağlamaktadır. Türk makine sektörünün ihracat tutarının 23 milyar dolara çıkarak rekor seviyelere ulaşmasında BUMATECH gibi endüstriyel fuarların itici gücü öne çıkmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yılki fuardan da ciddi bir ticaret hacminin gerçekleşmesi sektörümüzün beklentileri arasında yer almaktadır. Ciddi bir sinerjiye vesile olacağına inandığımız fuara katkı sunan tüm paydaşlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fuarımız yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen için etkin bir ticaret platformu olurken gerçekleşecek iş bağlantılarıyla sektörümüze ve dolayısıyla ülkemizin 2022 ihracat bilançosuna da önemli katkı sağlayacaktır."

- "Ur-Ge projeleri de yer alacak"

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da Bursa'nın bir sanayi şehri olduğu kadar fuarcılığın ve kongre turizminin de önemli merkezlerinden olduğunu anlattı.

Makine sektörünün Türkiye'de 20 milyar dolar ihracat rakamını geçen 3 önemli sektörden biri olduğuna dikkati çeken Burkay, "Dünyadaki toplam dış ticaretin neredeyse yüzde 25'ini makine sektörü gerçekleştiriyor. Dünyada 5 ülke bu ihracatın yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiriyor. Bugün Almanya'nın makine ihracatı 300 milyar avronun üzerinde. Ülke olarak hedefimiz bu 5 ülkenin içine girebilmek. Türk sanayisinin yerli ve milli makine teknolojisini kabul etmesi ve bunları üretim proseslerinde kullanması en büyük itici gücümüz olacak." diye konuştu.

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarlar boyunca BTSO koordinatörlüğünde yurt dışı alım heyeti organizasyonları ve fuar katılımcıları arasında ikili görüşmeler yapılacağını aktararak, "Ur-Ge projelerinin de yer alacağı fuarımızda katılımcı firmalar, inovasyon gücünü ortaya koyarak yeni pazarlara açılma fırsatı bulacak." dedi.

TİAD Başkanı Fatih Varlık ile MİB Başkanı Emre Gencer ise konuşmalarında sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açılışa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile çok sayıda makine üreticisi katıldı.

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 16 Aralık'a kadar 10.00-19.00, 17 Aralık'ta ise 10.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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