Bursa'da kuyumcuları sahte bilezik satarak dolandıran kadın yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuyumcuları sahte bilezik satarak dolandırdığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki 2 ayrı kuyumcu dükkanına giden E.S. (25), sahte bilezikleri altınmış gibi bozdurup karşılığında toplam 67 bin 850 lira aldı.

Dolandırıldıklarını fark eden kuyumcular, bu kadının eşkalini polise ve çevredeki diğer kuyumculara bildirdi.

Sahte bilezik satmak için aynı mahalledeki başka bir kuyumcuya giden E.S, iş yeri sahiplerinin fark etmesiyle yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

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