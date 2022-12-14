Bursa'da alkollü yakalanan sürücünün aracını almaya gelen kişi de alkollü çıktı

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BURSA (AA) - Bursa'da uygulama noktasında alkollü yakalanan sürücünün aracını teslim almaya gelen kişi de alkollü çıkınca her ikisine ceza kesilip ehliyetlerine el konuldu.

Kent Meydanı yan yolunda uygulama yapan Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü Ç.E. ve arkadaşı B.B'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Ekipler, 1.38 promil alkollü çıkması nedeniyle ehliyetine el koydukları sürücü Ç.E'ye 1823 lira ceza keserek, ona aracını götürebilmesi için başka bir sürücünün gelmesi gerektiğini söyledi.

Daha önce alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulan B.B'nin oğlu N.B, aracı almak için başka bir otomobille uygulama noktasına geldi.



N.B'ye de test yapan ekipler, 0,87 promil alkollü olduğunu belirledi. Bu kişinin de ehliyetine el konularak 1823 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

Her iki otomobil, Ç.E. ve B.B'nin alkolsüz oldukları tespit edilen yakınlarına teslim edildi.

Ayrıca, polis merkezine götürülen Ç.E'ye adli işlem uygulandı.

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