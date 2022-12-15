Mudanya’da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınana bilgiye göre Filiz B. yönetimindeki 16 GA 185 plakalı otomobil Gemlik istikametine doğru yol alırken, Altıntaş yolu üzeri direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana savruldu.

Trafik ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılıp ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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