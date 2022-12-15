Karacabey'de güvenlik güçlerinden çiftçilere "Trafikte görünür ol" eğitimi

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BURSA (AA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından Karacabey ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'nde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle "Trafikte görünür ol" eğitimi verildi.



Programa, Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mahir Yağmur, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Bay, Karacabey Ziraat Odası yöneticileri, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve traktör sürücüleri katıldı.



Çiftçilere, traktörlerin devrilmeye karşı tertibatlarından rops demiri ve kabinin önemi, traktörlerin ön ve arka ışık donanımlarına ek olarak dönerli sarı ışık uyarı lambasının kullanılması, traktörlere bağlı römorkların, reflektör uyarı işaretleri ile görünür hale getirilmesi konularında bilgiler aktarıldı.

Meydana gelebilecek traktör kazalarını önlemek ve durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla traktör sürücülerine 35 çift reflektör, devrilmelere karşı koruyucu tertibat olarak rops demiri ile 3 adet dönerli sarı ışık uyarı lambası dağıtıldı.

Ayrıca, çiftçiler trafikte uymaları ve uygulamaları gereken kurallar hakkında bilgilendirildi.

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