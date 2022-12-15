Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'daki bir ortaokulda öğrenim gören 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu'nda düzenlenen "yerli malı" etkinliğinde, evlerden getirilen pasta ve böreklerden yiyen bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlaması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.