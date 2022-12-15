Bursa'da annesini öldürüp üvey kardeşini yaralayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı

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BURSA (AA) - Bursa'da, annesini bıçaklayarak öldürdüğü, üvey kardeşini de ağır yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet E. (25) ve taraf avukatları katıldı. Olayda yaralanan Merve A. (13) ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti başkanı, sanık Muhammet E'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen raporun mahkemeye sunulduğunu belirterek, raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun belirtildiğini aktardı.



Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.



Heyet, mağdur Merve A'nın yaralanma neticesinde uzuv zaafı yaşayıp yaşamadığını gösteren sağlık raporunun beklenmesine, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Nilüfer ilçesinde 12 Şubat'ta Muhammed E, Dumlupınar Mahallesi Emek Sokak'taki evlerinde annesi Azime A. (48) ve üvey kız kardeşi Merve A. ile tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine annesi ve üvey kardeşini bıçaklayan sanık, olay yerinde bir süre sağlık ekiplerinin müdahalesini geciktirmiş, ikna üzerine teslim olup gözaltına alınmıştı.

Olayda anne Azime A. hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Merve A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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