Ünlü şarkıcı Melike Şahin Bursalı müzikseverlerle buluştu

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BURSA (AA) - Ünlü şarkıcı Melike Şahin sevilen şarkılarını Bursalı müzikseverler için seslendirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Şahin "Tutuşmuş Beraber", "Geri Ver", "Pusulam Rüzgar " ve "Kara Orman" gibi şarkılarını farklı yaş grubundaki hayranlarıyla söyledi.

Gecenin sonunda Melike Şahin ve orkestrasının performansı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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