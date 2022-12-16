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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın (BBDSO), "Dünya İnsan Hakları Günü” konserinde Keman virtüözü Iskandar Widjaja sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konseri şef Theodore Kuchar yönetti.

Konserde Franz Schubert in"'Rosamunde Uvertür", Henry Wıeniavskı’den "Keman Konçertosu No.1" ve Max Bruch’ den '"Senfoni No.3" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Gecenin sonunda konuk sanatçı ve şefe BBDSO tarafından çiçek takdim edildi.

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