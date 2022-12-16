Bursalı firma elektrikli araçlara düşük hızda "suni motor sesi" veren cihaz geliştirdi

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Dünyanın önde gelen otomotiv markalarına 41 yıldır korna üreten Bursa'da kurulu firma, elektrikli araçların özellikle düşük hızlarda seyrederken çevresindeki yayaları ve sürücüleri suni motor sesiyle uyaracağı Akustik Araç İkaz Sistemi (AVAS) geliştirdi.

Kentte yüzde 100 yerli sermayeyle 1981'den beri faaliyet gösteren Seger AŞ'nin ürettiği AVAS cihazı, Türkiye'nin otomobili Togg başta olmak üzere birçok elektrikli araçta kullanılacak.

Elektrikli araç üreticilerinin isteği doğrultusundaki tonlamalarda dijital ses dosyası, AVAS cihazına yüklenecek. Araç üreticileri suni motor sesini değiştirmek isterse bunu yazılım üzerinden yapabilecek.

Firmanın kurduğu hattın yıllık 250 bin adet üretim kapasitesi bulunuyor.

Seger AŞ Genel Müdürü Tülin Tezer, AA muhabirine, firmanın asıl üretim kolunun elektrikli ve havalı korna olduğunu söyledi.

Tezer, yüzde 70 ihracat oranıyla çalıştıklarını, Bursa'dan 200 kişilik ekiple dünyaya ürün gönderdiklerini anlattı.

Yeni ürünler geliştirmek için AR-GE çalışmalarını sürdürdüklerini ve AVAS cihazını ürettiklerini bildiren Tezer şöyle devam etti:

"Yeni nesil bir akustik uyarı cihazı. Elektrikli araçlarda kullanılan bir akustik ikaz cihazı. Elektrikli araçlar çok sessiz. İçten yanmalı bir motor olmadığı için sadece elektrik motoruyla çalıştığı için çok sessizler. Bu sessizlik de aslında trafik ve yaya güvenliği için bir risk oluşturuyor. Yayalar herhangi bir ses olmadığı için elektrikli aracın geldiğini fark edemiyorlar. Bu eksiklikten dolayı doğmuş bir ürün. Elektrikli araçlarda aracın geldiğinin fark edilmesi için bir sese ihtiyaç duyulmuş. Daha sonrasında da bu riski ortadan kaldırmak için bu regülasyonlar altında gerekli olarak tanımlanmış ve bu akustik uyarı sistemi elektrikli araçlarda kullanılması zorunlu hale gelmiş. Biz de kornadaki 40 yıllık üretim ve tasarım birikimimizi AVAS'a yönlendirdik."

- "Tüm elektrikli araç üreticilerini potansiyel bir müşteri olarak görüyoruz"

Tezer, bu konuda yaklaşık 5 yıldır çalıştıklarını, elektrikli araçlarda kullanılmak üzere seri üretim koşullarını hazırladıklarını anlattı.

Bir hat tasarladıklarını dile getiren Tezer, "Bu hattın tasarımı, ürünün tasarımı tamamen Seger'in ekibiyle yaratıldı ve böyle bir ürün ortaya çıktı. Türkiye'de şu anda AVAS üretimi yapan başka bir üretici yok. Biz bu konuda aslında elektrikli araçlarda kullanılması zorunlu olan ve ithal edilmesi gereken bir ürünü böylelikle yerlileştirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Tezer, Mart 2023 itibarıyla AVAS cihazında seri üretime geçecekleri bilgisini verdi.

Ürünün pazar payı ile ilgili beklentilerine değinen Tezer şunları kaydetti:



"Yerli aracımızda da bu ürün kullanılacak. Sadece kendimizi Türkiye'de sınırlandırmıyoruz. Elektrikli araçların tüm dünyada sayıları artıyor. Artık hızla içten yanmalı araçların yerini almaya çalışıyor. Dolayısıyla bu anlamda hem yurt içinde hem de yurt dışında karşımızda büyük bir pazar var. Tüm elektrikli araç üreticilerini kendimize potansiyel bir müşteri olarak görüyoruz. Bu konuda anlaşma yaptığımız müşterilerimiz de var."

- Suni motor sesi tamamen "markaya özel"

Tülin Tezer, AVAS üretim hattının sahip olduğu yıllık kapasiteye ulaşmalarının zaman alacağını dile getirdi.

Trafikte elektrikli araç sayılarının artmasıyla bu kapasiteyi doldurmayı hedeflediklerini aktaran Tezer, "Önümüzdeki yıl ilk etapta yaklaşık 30 bin adet üretimle başlamak istiyoruz. Ondan sonrasında da yeni devreye girecek projelerle bu gittikçe artacaktır. Ticari ve binek araç üreticileriyle görüşmeler halindeyiz ve onaylanmış projelerimiz var. Yerli otomobilimizin de hem kornası hem AVAS'ı Seger markasıyla üretilecek." diye konuştu.

Tezer, AVAS'ın çalışma sistemi hakkında şöyle bilgi verdi:



"AVAS, çalışırken veya 30 kilometre hıza ulaşıncaya kadar aracın hızlanmasına paralel olarak suni bir motor sesi ya da herhangi bir ses üretebiliyor. Aslında bizim ürünümüz bir yerde de aracın sesi konumunda. Bu ses dosyası müşterilerimiz tarafından oluşturuluyor ve Seger'e veriliyor. Biz de bu sesi işliyoruz ve aracın hızlanmasına veya yavaşlamasına paralel olarak bu ses cihazdan çıkıyor. Bu sesler müşterinin isteklerine göre değişebilen sesler de olabilir. Bu tamamen müşterinin özel isteği kapsamında."

Tezer, AVAS'ın aracın geri manevra sırasında da uyarı sesi verdiğini, vasıtanın kullanım süresi boyunca farklı seslerin de bu cihaza yüklenebileceğini sözlerine ekledi.

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