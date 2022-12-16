Bursa'da kurusıkıdan bozma 55 tabanca ele geçirildi

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BURSA (AA) - Bursa'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kurusıkıdan bozma tabanca alıp sattığı bilgisine ulaştı.

Ekipler yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün gece Yıldırım ilçesinde sevkiyat yapılacağını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, kuryelik yapan E.Ö. (15) ve M.B'yi (17) kolilerin içine gizlenmiş kurusıkıdan bozma 25 tabancayı taşırken yakaladı.

Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlıların, kolilerin içinde ne olduğunu bilmediklerini iddia ettiği öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir adrese yaptıkları baskında da kurusıkıdan bozma 30 tabanca, 66 şarjör, 87 namlu, 84 fişek yatağı ve 5 fişek ele geçirdi.

Şüpheliler M.A. (23), H.Ö. (26) ve M.F.S. (23) de gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi.

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