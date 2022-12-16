AK Parti, Bursa'da "Siyaset Akademisi Kadın" programı düzenledi

BURSA (AA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığınca "Siyaset Akademisi Kadın Programı" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, İleri'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz ile teşkilat mensupları katıldı.

Aktaş, teşkilat üyelerinin daha donanımlı hale gelmelerini ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin düzenlediği akademilere katıldığını ve tecrübelerini aktardığını belirten Aktaş, "İkili, üçlü koalisyonlarla perişan edilmiş bir ülke vardı, demokrasimiz sık sık kesintiye uğruyordu. İki gün önce gerçekleşen olayları herhalde hepiniz izliyorsunuzdur, tiyatroyu da öyle bir oynuyorlar ki yani gerçekten komik ama biliyoruz ki gelecek adına bir şeyler yapabilmek, algı oluşturabilmek adına bunların hepsi yapılıyor ve AK Parti kadroları bu konuda çok dikkatli ve olayları yakinen takip ediyor." dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise milletin partisi olduklarını ve ülke yönetimini milletle beraber yaptıklarını aktardı.

Vatandaşın taleplerini önemsediklerini dile getiren Gürkan, şöyle konuştu:

"Biz siyaseti vatandaşımızın talebine köprü olmak için yapıyoruz. AK Parti mensuplarının en iyi özelliği bu. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah siyaset akademisiyle de siyasetin bakış açısını, siyasetin yollarını, siyasetle ilgili düşünceleri, kanaatleri edinmiş olacaksınız. Siyasetin en önemli bir özelliği daha var. Siyaset, moral ve motivasyonla da yapılır. Eğer moral ve motivasyonunuz yoksa siyaseti de yapamazsınız. Siyaseti yapabilmek için önce sizin moral ve motivasyonunuz olması lazım ki etrafınızdaki insanlar da bunlardan etkilensin ve sizi benimsesin, sizinle alakalı o motivasyonu gördükçe özenmeye başlaması lazım."

Durmaz da akademide Türkiye Yüzyılı vizyonu, etkili iletişim, siyasal iletişim, kadın hakları gibi konularda eğitimler verileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin sunumu basına kapalı gerçekleşti.





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