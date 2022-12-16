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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Hüseyin Çelik

Frutti Extra Bursaspor: Needham 20, Onuralp Bitim 13, Auguste 14, Dudzinski 10, Clemmons 6, Yiğitcan Saybir 10, Berkay Taşkıran 6, Ömer Utku Al 4, Ahmet Düverioğlu 13

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 14, Roberson 6, Selden Jr 15, Michalak 21, Bruinsma 5, Gani Erdi Gülaslan 7, Kevin Kaspar, Berkay Siniroğlu 3, Tolga Kaan Birer 3, Ogün Sevinç 3, Mustafa Baki Görür 8

1. Periyot: 25-23

Devre: 51-34

3. Periyot: 79-59


BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 96-85 yendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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