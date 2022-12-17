İnegöl'de seyir halindeyken aracına ateş edilen sürücü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş edilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Yaşar Y, Kozluca Mahallesi yolunda 16 KBE 65 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edildi.

Olayda yaralanan Yaşar Y, Kalburt Köprüsü mevkisine kadar gittikten sonra aracını yol kenarına çekip telefonla arkadaşlarını aradı.

Arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürülen yaralının tedavisi sürüyor.

Polis, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

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