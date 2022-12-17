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Türk fuarcılık sektörü verimli bir yılı geride bırakıyor

AA

Türk fuarcılık sektörü verimli bir yılı geride bırakıyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan MENA bölgesinde birçok sektörde dünyanın en önemli fuarlarının Türkiye'de gerçekleştirildiğini söyledi.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Ersözlü, Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon fuarlarını tek çatı altında toplayan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ersözlü, bu akşam sona erecek BUMATECH'in her geçen yıl önemli hale geldiğini anlatarak, organizasyon sayesinde 68 ülkeden yaklaşık 35 bin iş insanının Bursa'da buluştuğunu dile getirdi.

Fuarda yerli üreticilerin ağırlıklı olduğunu belirten Ersözlü, "Türkiye'de makine sektörüne yönelik yapılan fuarlar içinde yerli üretici oranı en yüksek fuarlardan biri. Şu anda katılan firmaların yüzde 70'i yerli üretim yapıyor. Bu fuar bittiğinde yaklaşık 1 milyar liralık satış gerçekleşecek. Bu da önemli. İnşallah fuardan sonra da yapılan kontakların satışa, ihracata ve iç satışlara etkisi olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

- Gelecek yıl 350 fuar düzenlenecek

Ersözlü, 2022'nin Türkiye'de fuarcılık açısından müthiş büyümeyle geçtiğine dikkati çekerek, TÜYAP fuarlarının bu yıl yüzde 40'lık büyüme gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin bu yıl önemli fuarlara ev sahipliği yaptığına aktaran Ersözlü, şöyle konuştu:

"Yurt dışına baktığımızda Batı ile kıyasladığımızda çok daha iyi durumdayız. Batı'da fuarların bir kısmı yapılamıyor ya da yapılan ölçekler çok düşük. Asya Pasifik ülkelerinde halen fuarlar düzgün yapılamıyor. Orada da ölçekler çok düşük. Bizim bulunduğumuz MENA bölgesinde (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Türkiye, uluslararası fuarlarda şu anda birçok sektörde dünyanın en önemli ülkesi haline geldi. 2023 fuar takvimi hazır. Şu anda 350 civarında fuar 2023'te yapılacak gözüküyor. 2023'te bölgede daha da güvenli bir liman olan Türkiye'de fuarlar da büyümeye devam edecek."

- 130 ülkeden 4 milyon ziyaretçi

İlhan Ersözlü, bu yıl Türkiye'de 360 civarında fuar düzenlendiğini belirtti.

TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak İstanbul, Bursa, Konya, Adana, Samsun, Eskişehir, Gaziantep'teki fuarlarda yaklaşık 130 ülkeden 4 milyon civarında ziyaretçiyi ağırladıklarını bildiren Ersözlü, "Pandemi dönemi fuarcılık sektörünü çok etkiledi. Durma noktasına geldiğimiz dönemden şimdi şahlanmış bir döneme doğru gidiyoruz. 2023 çok daha iyi olacak. İnşallah iyi bir yıl olur. Ülkemiz için halkımız için bol kazançlı, bereketli, sağlıklı bir yıl olur." dedi.

Ersözlü, TÜYAP'ın gelecek yıl organize edeceği fuarlarda 130'dan fazla ülkeden 6 milyona yakın ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.

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