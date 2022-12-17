İnovasyon birincisi firma yerli tasarım programına odaklanacak

BURSA (AA) - Bursa'da faaliyet gösteren ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen inovasyon yarışması İNOVALİG'de "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü-KOBİ" kategorisinde birinci olan teknoloji ve tasarım firması, artırılmış ve sanal gerçeklik ile yapay zeka alanlarına odaklanacak.

Firmanın sahibi Uçak ve Makine Yüksek Mühendisi Mustafa Bintaş, AA muhabirine, kentteki bir otomotiv üreticisi firmada 15 yıl çalıştıktan sonra 2005 yılında tasarım alanında markasını oluşturduğunu söyledi.

Otomotiv sektöründe kalıp aparatı ve ürün tasarımıyla işe başladıklarını ve kurulduktan bir yıl sonra İspanya'ya kalıp tasarımı ihraç ettiklerini belirten Bintaş, "İspanya'da kalıp tasarım ihraç edince tamamen büyük firmalarla, Avrupa ile direkt çalışmalara başlayınca oradaki know-how'ı özümsemiş olduk." dedi.

Bintaş, meslek hayatı boyunca inovatif, daha iyi, daha firmaların verimini artırıcı konularda çalıştığını aktararak, "2008 yılında AKTAP dediğimiz akıllı tasarım programı adında bir konsept ortaya koyduk. O günden bugüne kadar TÜBİTAK ve KOSGEB'in destekleriyle bu tasarım programının AR-GE'sini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Firmada toplam 50 kişinin çalıştığını vurgulayan Bintaş, "Yoğunlukla otomotiv sektörüne hitap ediyoruz. Yüzde 90 ihracat çalışıyoruz. Özellikle özel kalıp aparatlar yapıyoruz. Tedarikçilerimizle bunları gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle iş arkadaşlarımın çoğu sahada, iş ortaklarımızla beraber hareket ediyor. İhracatta İtalya, Almanya, Macaristan, Polonya, Fransa ve İspanya önde geliyor." diye konuştu.

- "Hedefimiz tasarım alanında yazılımlar geliştirmek"

Mustafa Bintaş, firma olarak sürekli daha iyinin ve daha fazla verimin peşinde olduklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalarımızın tamamını TİM'in düzenlemiş olduğu İNOVALİG'e sunduk. Onlar da teveccüh gösterdiler ve bizi 'İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü' kategorisinde birinci gördüler. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın elinden ödülümüzü aldık. Buraya daha önce de katılmıştık. Bu alanda ikinciliğimiz de vardı. Bu sene birincilik ödülü aldık. Biz özellikle ülkemizin tasarım ve yazılım konusunda bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bizim bundan sonra en büyük hedefimiz tasarım alanında yazılımlar geliştirmek. Şu anda biz bir yerli bilgisayar destekli üç boyutlu tasarım programı yaptık. Biz bu alanda da ülkemizi dünyada tasarım programı geliştiren 8'inci ülke olmasını sağladık. Bunu konferanslarda sunduk. Bundan sonraki hedefimiz yerli ve milli tasarımlarda bu tasarım programımızı kullanılacak hale getirmek."

Ödül törenine büyük bir ilgi olduğunu dile getiren Bintaş, şunları kaydetti:

"Özellikle Cumhurbaşkanımızın böyle bir etkinliği şereflendirmesi, gelmesi orada bizleri dinlemesi, sunum yapması, bizler için son derece sevindiriciydi. Diğer en önemli konulardan biri de salonun yarısından fazlası genç öğrencilerle doluydu. Hepsi pırıl pırıl. Yani ben o gençleri kıskandım. Kendi meslek hayatımızda 'Biz uçak mühendisi olacağız, ne yapacağız?' diye düşünürken gençler 'Ben hangi projeyi yapabilirim, ben şu projeyi yapacağım' peşindeler. Yani özellikle bir İNOVALİG'in ve TİM'in bu bakımdan gençleri öncelemesi ve onlara böyle bir alan açmasından dolayı ülkem adına çok gurur duydum."

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