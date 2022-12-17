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İnegöl'de ev sahibine yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

AA

İnegöl'de ev sahibine yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalmaya çalıştıkları iddia edilen iki kadın gözaltına alındı.

Turgutalp Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri öne sürülen A.U. ve B.B, ev sahibi tarafından suçüstü yakalandı.

Ev sahibi, bu kişileri bölgeye gelen polis ekiplerine teslim etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyette ifadeleri alındıktan sora adliyeye götürüldü.

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