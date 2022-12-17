Gemlik'te araçların camlarını kırıp hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede 10 aracın camlarını kırılarak içlerindeki bazı eşyaların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.



Ekipler, yaklaşık 150 saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek kimliğini tespit ettikleri zanlı S.Ö'yü, Bursa'da saklandığı evde yakaladı.



Gözaltına alınarak Gemlik'e getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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