Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gözgöz, Halit Kurtuluş, Ratke, Bahov, Emre Batur, Metin Toy (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Berk Dilmenler, Can Erenhan)

Halkbank: Mustafa Koç, Aziz Nımır Abdel, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Micah, Bruno (Volkan Done, Deniz İvgen, Oğuzhan Doğruluk)

Setler: 15-25, 22-25, 21-25

Süre: 89 dakika (26, 34, 29)

BURSA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 13. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.





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