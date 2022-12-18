Bursa'da "Kanlı Nigar" müzikali sahnelendi

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BURSA (AA) - Bursa'da, Sadık Şendil'in kaleme aldığı "Kanlı Nigar" müzikali sanatseverlerle buluştu.

Bursa Akademik Odalar Birliği Salonu'nda sahnelenen müzikal, Abdullah YÜksekcan yönetiminde canlı orkestra ve 20 kişilik kadrosuyla izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Müzikalde, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli figürlerinden Kanlı Nigar’ın acıklı, komik, müzikli, danslı serüveni anlatıldı.

Oyunda Gizem Aydıngöz, Abdullah Yüksekcan, Mert Yeldan, Rıdvan Topal, Oktay Ayaz ve Cemile Yücel gibi oyuncular performans sergiledi.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.





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