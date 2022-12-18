Bursa'da bariyere çarpıp takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, demir bariyere çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Murat Ersoy idaresindeki 16 ARF 379 plakalı hafif ticari araç, Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Ersoy ile Salih Çabuk, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ersoy'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Çabuk'un durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, aracın tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.



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