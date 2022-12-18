Bursa'da bariyere çarpıp takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da bariyere çarpıp takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı

AA

Bursa'da bariyere çarpıp takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, demir bariyere çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Murat Ersoy idaresindeki 16 ARF 379 plakalı hafif ticari araç, Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Ersoy ile Salih Çabuk, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ersoy'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Çabuk'un durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, aracın tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da "Kanlı Nigar" müzikali sahnelendi
YEREL HABERLER Bursa'da "Kanlı Nigar" müzikali sahnelendi
(Görüntülü) 15 KM&#039;LİK TAKİPLE YAKALANAN EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BİZİ YAKTINIZ MEMUR BEY
YEREL HABERLER (Görüntülü) 15 KM'LİK TAKİPLE YAKALANAN ...
15 km'lik takiple yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücü: Bizi yaktınız memur bey
YEREL HABERLER 15 km'lik takiple yakalanan ehliyetsiz ve alkollü ...
Atletizmde salon sezonunun açılışı Bursa'daki Olimpik Deneme Müsabakaları ile yapıldı
YEREL HABERLER Atletizmde salon sezonunun açılışı Bursa'daki Olimpik ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
(Görüntülü) PEVRUL KAVLAK ARTIK TÜİK RAKAMLARIYLA MASAYA OTURMAM
YEREL HABERLER (Görüntülü) PEVRUL KAVLAK ARTIK TÜİK RAKAMLARIYLA ...
Zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 1 ölü, 7 yaralı (2)
YEREL HABERLER Zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 1 ölü, ...
Gemlik'te araçların camlarını kırıp hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gemlik'te araçların camlarını kırıp hırsızlık yaptığı ...
İnegöl'de ev sahibine yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER İnegöl'de ev sahibine yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi ...
Pevrul Kavlak: Artık TÜİK rakamlarıyla masaya oturmam
YEREL HABERLER Pevrul Kavlak: Artık TÜİK rakamlarıyla masaya oturmam
İnovasyon birincisi firma yerli tasarım programına odaklanacak
YEREL HABERLER İnovasyon birincisi firma yerli tasarım programına ...
(Görüntülü)MESSİ&#039;NİN GOL ATMASI İÇİN 2 BİN KİŞİLİK LOKMA DAĞITTIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MESSİ'NİN GOL ATMASI İÇİN 2 BİN ...
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak, Bursa'da sendika üyeleriyle bir araya geldi:
YEREL HABERLER TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak, Bursa'da sendika ...
Messi'nin gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı
YEREL HABERLER Messi'nin gol atması için 2 bin kişilik lokma ...
Gelinine 8 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Gelinine 8 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunan ...
(Görüntülü)ZEYTİN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSE TIR ÇARPTI: 8 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ZEYTİN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSE TIR ...
Türk fuarcılık sektörü verimli bir yılı geride bırakıyor
YEREL HABERLER Türk fuarcılık sektörü verimli bir yılı geride ...
Zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 8 ...
GÜNCELLEME - Bursa'da tırın çarptığı zeytin işçilerini taşıyan minibüsteki 1 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da tırın çarptığı zeytin ...
Bursa'da zeytin işçilerini taşıyan minibüse tır çarptı, 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da zeytin işçilerini taşıyan minibüse tır ...
İnegöl'de seyir halindeyken aracına ateş edilen sürücü yaralandı
YEREL HABERLER İnegöl'de seyir halindeyken aracına ateş edilen ...
Bursa'da "Birlikte Söylüyoruz" konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da "Birlikte Söylüyoruz" konseri düzenlendi
Teoman, Bursa'da konser verdi
YEREL HABERLER Teoman, Bursa'da konser verdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.